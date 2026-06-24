США усилят ограничения на поставки роботов из Китая

Министерство торговли США планирует ввести новые ограничения на импорт робототехники из Китая из-за угроз в сфере национальной безопасности. Как сообщила со ссылкой на собственные источники газета Politico, администрация США предрекает гонку вооружений в сфере роботизированного оружия.

По ее данным, Минторг сейчас проводит оценку продукции тех китайских производителей роботов, которые получают субсидии от правительства КНР. Администрация США рассматривает поддержку китайскими властями этой отрасли в качестве угрозы нацбезопасности из тех опасений, что "субсидируемые китайские роботы смогут завоевать мировые рынки до того, как американские производители выйдут на масштабы [производства], которые необходимы для конкуренции".

Как указали собеседники издания, в глазах американских властей, помимо чипов для технологий искусственного интеллекта, робототехника стала "следующим полем битвы в технологической конкуренции" с Китаем.

Источники Politico сообщили, что министр торговли США Говард Латник провел встречу с представителями ведущих американских компаний, занимающихся разработкой роботов, а также финансовых институтов. В их числе были представители SpaceX, Boston Dynamics, Siemens, Rockwell Automation, а также банков JPMorgan Chase и Goldman Sachs.