Илон Маск потерял статус триллионера

Состояние американского предпринимателя Илона Маска снизилось до $957 млрд. Таким образом, он потерял статус триллионера, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. В ходе последних изменений состояние бизнесмена уменьшилось на $118 млрд.

12 июня Маск стал первым триллионером в истории благодаря проведению первичного публичного размещения акций (IPO) компании SpaceX. В ходе первичного размещения акций компания привлекла рекордные $75 млрд. До начала торгов состояние Маска оценивалось в $750 млрд. С начала украинского конфликта в 2022 году SpaceX поставляет Вооруженным силам Украины спутниковые интернет-терминалы Starlink.

За несколько месяцев с начала конфликта компания поставила 20 тысяч терминалов на сумму более чем $80 млн, признавался Маск. По словам предпринимателя, первые несколько месяцев сама SpaceX финансировала связь украинской армии.