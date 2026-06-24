Афганистан стал неугодным в ШОС

Афганистан не может полноценно работать в ШОС из-за позиции одного из членов организации — Пакистана. Об этом сообщил «Известиям» спецпредставитель президента РФ Замир Кабулов.

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Отношения двух стран обострились до предела: число погибших в приграничных столкновениях приближается к тысяче. Две недели назад пакистанские ВВС ударили по востоку Афганистана, погибли 13 человек, включая 11 детей.

Научный сотрудник РАН Глеб Макаревич пояснил, что Исламабад не поддержит Кабул, пока не урегулированы проблемы безопасности. Китай пытается выступить посредником, запустив «Урумчийский процесс», но стороны пока лишь договорились о необходимости диалога.

Дополнительные сложности создаёт бюрократия: на Тяньцзиньском саммите решили упразднить категории наблюдателей, введя единый статус «партнёр ШОС», однако процесс до сих пор не завершён. Напомним, что пока только Россия официально признала правительство талибов.