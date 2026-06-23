Трамп: США уже 28 раз возместили расходы на операцию в Венесуэле

Соединенные Штаты уже 28 раз возместили себе финансовые расходы на проведение военной операции в Венесуэле за счет доступа к нефти этой южноамериканской страны. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Венесуэла. Однодневная операция. <...> А теперь мы зарабатываем хорошие деньги с Венесуэлой. И у Венесуэлы тоже хорошо идут дела. <...> Нам потребовалось ровно 48 минут на то, чтобы победить в этой войне. <...> И мы компенсировали затраты на эту войну, вы не поверите, уже 28 раз, даже больше. <...> Потому что мы вывезли миллионы баррелей нефти", - сказал глава Белого дома, выступая в окрестностях Аллентауна (штат Пенсильвания) с речью по вопросам экономики.

"И нам (США и Венесуэле - прим. ТАСС) удается отлично ладить между собой", - считает Трамп. "Люди, которые управляют ею (Венесуэлой - прим. ТАСС), - это наши люди, отличные люди", - добавил глава вашингтонской администрации.

3 января США атаковали гражданские и военные объекты в Венесуэле, захватили и вывезли ее президента Николаса Мадуро с супругой Силией Флорес. 5 января они предстали перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк. Им инкриминируют причастность к наркоторговле. Мадуро с супругой вину не признали. Функции главы государства в Венесуэле исполняет уполномоченный президент Делси Родригес, занимавшая при Мадуро пост исполнительного вице-президента республики.

Трамп выражал уверенность в том, что Вашингтон добьется от Каракаса компенсации для американских нефтяных компаний. Как обещал хозяин Белого дома, эти фирмы выделят средства на восстановление нефтяной инфраструктуры южноамериканской республики.