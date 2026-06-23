Он с иронией заметил, что Франц-Иосиф, предпоследний Австро-Венгерский император, в Польше «всё ещё пользуется популярностью, но несколько иной, чем у венгров». Так Туск ответил на инициативу венгерского премьера ПетеПремьер-министр Польши Дональд Туск скептически отнёсся к предложению расширить Вышеградскую группу. Об этом он заявил, выступая на пресс-конференции после саммита в королевском дворце Геделле.ра Мадьяра, предложившего включить в объединение Австрию, Румынию, Словению, Хорватию, а также страны Скандинавии и Западных Балкан.

Нынешний саммит «четвёрки» прошёл после более чем двухлетнего перерыва, вызванного разногласиями между лидерами.

Вишеградская группа была создана в 1991 году и названа в честь венгерского города, где в 1335 году встретились короли Чехии, Польши и Венгрии. После распада Чехословакии в 1993-м «тройка» превратилась в «четвёрку».