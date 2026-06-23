Доверие Трампу выразили в 23% респондентов в 36 странах

Доверие к президенту США Дональду Трампу выразили в среднем лишь 23% респондентов в 36 государствах. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного американским аналитическим центром Pew Research Center.

"В 36 странах, где проводился опрос, в среднем 23% взрослых выражают доверие к тому, как он ведет международные дела. Во многих государствах доверие к Трампу снизилось по сравнению с прошлым годом", - сообщили специалисты центра.

76% участников исследования заявили, что не доверяют американскому лидеру.

Специалисты центра сообщили, что в охваченных опросом странах "рейтинг Соединенных Штатов в целом также в основном негативный". Согласно приведенным данным, в среднем 57% респондентов выразили положительное отношение к США, 37% - негативное.

Надежным партнером США назвали 47% опрошенных, ненадежным - 50%. 35% респондентов считают, что США содействуют поддержанию мира и стабильности, противоположного мнения придерживаются 63%. 32% полагают, что Соединенные Штаты учитывают интересы других государств, 66% с этим не согласны.

В ходе исследования были опрошены более 42 тыс. человек. В их числе жители Австралии, Аргентины, Бангладеш, Бразилии, Великобритании, Венгрии, Ганы, Германии, Греции, Израиля, Индии, Индонезии, Испании, Италии, Канады, Кении, Колумбии, Малайзии, Мексики, Нигерии, Нидерландов, Пакистана, Палестины, Перу, Польши, Республики Корея, Сингапура, Таиланда, Турции, Филиппин, Франции, Чили, Швеции, Шри-Ланки, ЮАР и Японии.