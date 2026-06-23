Две соседние с Россией страны обменялись приграничными территориями

Киргизия и Узбекистан осуществили обмен приграничными территориями в рамках проекта по демаркации государственной границы, рассказал пресс-секретарь киргизского президента Аскат Алагозов. Об этом пишет РБК.

По данным портала, обмен стал важным шагом в урегулировании многолетних пограничных споров между двумя среднеазиатскими республиками.

Алагозов пояснил, что в рамках договоренностей Узбекистан передал Киргизии два села, населённых преимущественно этническими киргизами. Он добавил, что местным жителям будет предоставлено гражданство республики.

Киргизская сторона передала Узбекистану равноценные по площади земельные участки общей площадью 236 га, уточнил пресс-секретарь. Он добавил, что республики также обменялись землями для строительства автомобильной дороги между селом Сай и селом Таян.

После введения трассы в строй жители Баткенской области смогут значительно сократить путь из Айдаркена в Баткен — с 255 до 55 километров, пояснил Алагозов.

Кроме того, Киргизия предложила Казахстану обменяться территориями, чтобы построить дорогу в районе города Токмок. В том случае, разъяснил пресс-секретарь, если предложение будет принято, появится возможность построить платную автомагистраль протяженностью около 150 км — от улицы Алматинской до города Кемин.

Журналисты констатировали, что обмен территориями между Киргизией и Узбекистаном стал результатом длительных переговоров, показал готовность сторон решать пограничные вопросы мирным путём.

Напомним, что республики завершили делимитацию и демаркацию границы 27 января 2023 года. Киргизии передали 19 тыс. га спорных территорий, Узбекистану — 4,5 тыс. га, включая Андижанское (Кемпир-Абадское) водохранилище, управление которым будет паритетным.