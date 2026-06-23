Туск: конференция по Украине состоится независимо от участия Зеленского

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что конференция по восстановлению Украины в Гданьске пройдёт вне зависимости от того, приедет ли на неё Владимир Зеленский. Об этом он сказал на заседании правительства.

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«Мы организовали конференцию по восстановлению Украины в Гданьске. Она состоится несмотря на то, кто портит нашу работу в данный момент — в Варшаве или в Киеве», — цитирует его РИА Новости.

Он также отметил, что к конференции подготовили около 200 соглашений и договоров, в том числе польско-украинских, касающихся совместных предприятий и бизнеса после войны.

Ранее Polsat News писало, что Зеленский не поедет в Польшу на конференцию 25—26 июня.