Трамп считает, что американцы требуют войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп считает, что американский народ не просто поддерживает его силовой курс в отношении Ирана, но и требует таких жестких мер, чтобы не допустить появления у Тегерана ядерного оружия.

"Они не только поддерживают это, но и требуют этого. Потому что они не позволят Ирану получить ядерное оружие", - утверждал американский лидер, беседуя с журналистами по прибытии в Рединг (штат Пенсильвания).

В окрестностях соседнего Аллентауна он посещает автомобилестроительное предприятие по сборке грузовиков, а затем выступает с речью, посвященной вопросам экономики. Трамп отвечал на вопрос репортеров о том, как, по его мнению, сограждане в условиях некоторых экономических сложностей отреагируют на решение Пентагона запросить у Конгресса США на 2026 год дополнительное финансирование в размере $80 млрд в связи с расходами на военную операцию против Ирана.

"Хотите увидеть [настоящие] неприятности - дайте Ирану возможность получить ядерное оружие", - полагает американский лидер.

В интервью телекомпании PBS Трамп тоже выступил в поддержку этого бюджетного запроса Военного министерства США. С его точки зрения, война с Ираном "совершенно не обходится дорого". Эта операция, по версии американского президента, является "очень дешевой". На его взгляд, отказ от применения военной силы чреват тем, что у Тегерана появится ядерный арсенал. "И тогда вы увидите расходование настоящих денег", - убежден Трамп.