Постпред Кубы при ООН обвинил Рубио и Уолтца в распространении лжи о республике

Постоянный представитель Кубы при ООН Эрнесто Соберон Гусман резко раскритиковал заявления американских политиков о ситуации на острове и введение новых санкций против кубинских организаций.

"Снова хор лжи и цинизма возвышает свой голос под руководством своего дирижера - госсекретаря, а в качестве самых рьяных исполнителей выступают Майк Уолтц и Мария Эльвира Саласар", - сказал кубинский дипломат корреспонденту ТАСС, комментируя высказывания госсекретаря США Марко Рубио, постпреда США при ООН Майка Уолтца и члена Палаты представителей Конгресса Марии Эльвиры Саласар.