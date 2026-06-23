Мелони высказалась о конфронтации с США после скандала с Трампом

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила надежду, что отношения ее страны и США вернутся к нормальному состоянию. Об этом сообщает РИА Новости.

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Во время форума газеты Verità Мелони заявила, что не планирует продолжать конфликт с президентом США Дональдом Трампом. Она подчеркнула, что хотела бы, чтобы отношения между их странами вернулись в нормальное русло.

«Я не намерена продолжать конфронтацию. Я считаю, что наша двусторонняя работа с США должна вернуться в нормальное русло, об этом я вчера сказала на заседании Совета министров», — заявила она.

Конфликт между ними возник после того, как Трамп заявил в комментарии итальянскому телеканалу о том, что Мелони «умоляла» его сделать совместную фотографию на саммите «Большой семерки», а он согласился из жалости. Позже Мелони назвала эти слова ложью. В ответ Трамп заявил, что теперь Мелони не удастся снова «подружиться» с США ради улучшения своих рейтингов.

Ранее Трамп раскритиковал Мелони за недостаточную поддержку в конфликте с Ираном.