Мадьяр: страны Вишеградской группы намерены совместно отстаивать интересы в ЕС

Венгрия, Польша, Словакия и Чехия условились координировать свою политику, чтобы защищать совместные интересы на саммитах Евросоюза. Об этом сообщил новый венгерский премьер-министр Петер Мадьяр на пресс-конференции после встречи с коллегами из Вишеградской группы - регионального объединения четырех стран Центральной Европы.

"Мы договорились, что вернемся к старому формату [предварительных совещаний] перед саммитами ЕС, чтобы вместе представлять Центральную Европу в Брюсселе или на других международных площадках", - сказал Мадьяр, выступление которого транслировалось венгерскими телеканалами.

По его словам, все страны "вишеградской четверки" согласились с тем, что это объединение "должно быть сильным кандидатом на участие в процессе принятия решений в Европе". Мадьяр также отметил, что его коллеги подтвердили намерение наладить "взаимовыгодное сотрудничество в Вишеградской группе, которое будет приносить ощутимые результаты".

Венгерский премьер уточнил, что, помимо координации политических усилий, участники объединения намерены осуществлять активное взаимодействие в таких областях, как транспорт, инфраструктура, научные исследования, кибербезопасность, образование, культура. В качестве конкретного проекта он упомянул разработку скоростной железнодорожной магистрали Будапешт - Братислава - Прага, которая могла бы быть создана при финансовой поддержке ЕС.

Мадьяр особо выделил энергетику, указав на развитие "энергетических коридоров", а также поддержание доступных цен на энергоносители.

"Будущий успех Европы основан на конкурентоспособной экономике. Для этого требуется многое, и, безусловно, необходимы доступные цены на энергоносители", - сказал глава венгерского правительства.

По его приглашению в саммите Вишеградской группы приняли участие Дональд Туск (Польша), Роберт Фицо (Словакия) и Андрей Бабиш (Чехия). Главной задачей встречи было восстановление эффективного регионального сотрудничества, которое в последние годы было ослаблено из-за разногласий по вопросам конфликта на Украине и отношений с Россией. Совещание проходило в Королевском дворце в городе Геделле, расположенном в 30 км к северо-востоку от Будапешта.