Болгария «работает» над установлением прочного и справедливого мира на Украине на основе международного права и Устава ООН. Об этом заявил премьер-министр страны Румен Радев, пишет БНТ.

«Для достижения этой цели необходимо в полной мере использовать все взаимодополняющие инструменты, среди которых дипломатия стоит на первом месте. <…> Для ЕС важно активно участвовать в мирном процессе на дипломатическом уровне, чтобы условия мира и будущая архитектура безопасности в Европе не определялись без участия союза и самой Украины», — подчеркнул Радев.

Политик добавил, что в недавнем заявлении для France24 министр иностранных дел Болгарии Велислава Петрова-Чамова «точно указала» на то, что «дипломатический столп по-прежнему используется недостаточно».

Также Радев рассказал, что Болгария достигла своего предела в оказании военной и финансовой помощи Украине.

9 июня министр обороны Болгарии Димитар Стоянов подчеркнул, что украинский конфликт нужно решать путем переговоров. В мае Румен Радев призвал европейских политиков изменить свою политику по конфликту на Украине и вступить в диалог с Россией.

23 июня глава МИД России Сергей Лавров отметил, что все заявления лидеров европейских стран — это требование капитуляции от России.