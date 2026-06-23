Сбежавший от мясника бык ранил трех человек

В Китае молодой бык, предназначенный к забою, сбежал от мясника на рынке и ранил трех человек. Об этом пишет портал Mothership.

На кадрах, опубликованных порталом, коричневый бык с белой мордой мчится по улице, врезается на ходу в пешеходов, отбрасывает их в сторону и и бежит дальше.

Мужчины отлетают на несколько метров и падают на асфальт. У одного из них от сильного удара слетает обувь.

Журналисты уточнили, что завидевшие быка люди разбегались в стороны, старались освободить ему дорогу. Вместе с тем, животное сбило с ног еще одного человека.

Прибывшие на место патрульные полицейские застрелили быка возле улицы Лянсяо около 2:53 утра. Медики доставили двух пострадавших в клинику, у одного из них позже был диагностирован перелом ребра. Третий от госпитализации отказался.

В настоящий момент, отметили обозреватели, жизни пострадавших ничего не угрожает, они находятся в стабильном состоянии.

Ранее сообщалось, что в июне 2023 года в селе Солдатском под Курском сбежавший из загона бык забодал свою хозяйку и ранил ее мужа.

В январе 2024 года в индийском штате Гоа бык напал на 79-летнюю туристку из Великобритании и ударил ее рогом в бедро и голову. Женщину экстренно госпитализировали в одну из местных клиник.