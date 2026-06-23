Елена Зеленская не отменила участие в конференции в Польше вслед за мужем

Елена Зеленская, жена президента Украины Владимира Зеленского, в отличие от своего супруга, не отменила свое участие в конференции в Польше. Об этом во вторник, 23 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с организаторами мероприятия.

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— Уже понятно, что в свете последних событий сам Владимир Зеленский на конференцию не приедет, но в одном из мероприятий в рамках этой конференции запланировано участие его супруги Елены Зеленской, — сообщил источник.

Международная конференция по Украине Ukraine Recovery Conference 2026 (URC 2026) пройдет в Гданьске 25–26 июня. Мероприятие организовано совместно Польшей и Украиной. Ранее также стало известно, что на конференцию не приглашен президент Польши Кароль Навроцкий.

22 июня стало известно, что Зеленский дважды отклонил предложения о телефонном разговоре и встрече со своим коллегой из Польши Каролем Навроцким для обсуждения ситуации с присвоением одной из частей ВСУ имени «героев УПА*».

19 июня Кароль Навроцкий сообщил, что лишил Владимира Зеленского ордена Белого орла из-за героизации деятелей Украинской повстанческой армии*. Поводом для лишения ордена стало решение украинского лидера присвоить одному из подразделений украинских войск обозначение «имени героев УПА*».

Вице-спикер Национального совета Словакии Андрей Данко в свою очередь призвал премьер-министра страны Роберта Фицо прекратить переговоры с Владимиром Зеленским из-за героизации бандеровцев на Украине.

*Запрещенная в России террористическая организация.