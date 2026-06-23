Туск признал рост антиукраинских настроений в Польше

Премьер-министр Польши Дональд Туск признал, что среди поляков растут антиукраинские настроения, в том числе на фоне скандала вокруг присвоения Владимиром Зеленским одной из частей ВСУ имени "героев УПА" (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ).

"Я отдаю себе отчет в том, какие настроения царят в обществе [относительно Украины]. Мы с самого начала знали, что сам факт приема более 1 млн украинских беженцев раньше либо позже будет порождать конфликты и разочарование", - заявил Туск перед заседанием кабмина, трансляция его выступления велась в социальных сетях его канцелярии.

Польский премьер подчеркнул, что он "не приложит руку к подогреванию этого конфликта", несмотря на возможные политические дивиденды от таких шагов.

Новый виток напряженности между Варшавой и Киевом возник после решения Зеленского присвоить имя "героев УПА" одному из подразделений ВСУ. В ответ польский лидер Кароль Навроцкий принял решение лишить Зеленского высшей госнаграды республики - ордена Белого орла. Кроме того, почти 60% поляков, согласно опросам, полагают, что Зеленский плохо относится к Польше.