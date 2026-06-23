Президент Ирана выступил с заявлением об отношении к США

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что власти его страны не доверяют США. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Пезешкиана, Иран будет выполнять свои обязательства в рамках соглашения с США, но не доверяет Вашингтону. Он объяснил это тем, что Иран дважды подвергался американским атакам во время переговоров. При этом Пезешкиан подчеркнул, что Иран остается открытым для мирных переговоров.

«Мы привержены тому, под чем подписались в последней договоренности. Если противоположная сторона будет придерживаться своих обязательств и не выходить за оговоренные рамки, то и мы будем действовать в соответствии с обязательствами», — заявил он.

Иранский президент также добавил, что Тегеран не ведет с США переговоров по поводу баллистических ракет.

Ранее Иран согласился допустить ядерных инспекторов в обмен на отмену санкций.