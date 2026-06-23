В МИД Украины сообщили о попытках урегулировать конфликт с Польшей

Украина работает над тем, чтобы снизить возникшую напряженность в отношениях с Польшей. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий в эфире телемарафона, сообщает «Европейская правда».

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По его словам, сейчас информационное пространство заполнено «яркими заголовками» и разными заявлениями с обеих сторон. Однако в это время ведется «спокойная дипломатическая работа», и Киев работает над «смягчением острых углов», рассказал спикер МИД Украины.

«По дипломатическим каналам мы постоянно поддерживаем связь. Мы как МИД, дипломатическая команда президента Украины, постоянно поддерживаем связь с польскими коллегами. <…> Мы работаем над тем, чтобы все-таки сгладить эти острые углы и эмоции. Украинская позиция очень взвешенная. Мы — за диалог. В том числе по сложным вопросам исторического прошлого», — подчеркнул Тихий.

Пресс-секретарь отметил, что в данном случае речь идет о позиции президента Польши Кароля Навроцкого, которую «не следует отождествлять ни с позицией Польши в целом, ни с позицией польского общества».

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла из-за того, что глава киевского режима присвоил одному из подразделений ВСУ название в честь солдат Украинской повстанческой армией (организация запрещена в России).

Зеленский объяснил решение Навроцкого внутриполитической борьбой в Польше и тем, что польский лидер хочет сорвать конференцию по восстановлению Украины в Гданьске. Навроцкий в ответ заявил, что конфликт не имеет отношения к внутренней политике Польши.