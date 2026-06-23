Мендель: украинцы теряют интерес к политике из-за нищеты
Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что жители страны всё меньше интересуются политикой на фоне обнищания. Об этом она написала в соцсети X.
«Чем больше опустошаются холодильники людей, тем меньше у них интереса к политической показухе», — отметила Мендель.
Она также заявила, что не понимает действий Владимира Зеленского, доведшего страну до нищеты и бросившего народ.
Ранее бывший пресс-секретарь Зеленского заявил, что Киев мог давно завершить конфликт, но не хочет.
Мендель отметила, что Зеленский осознанно затягивает конфликт с Россией.