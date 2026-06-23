СМИ: Венгрия вновь притормозила переговоры Украины о приеме в ЕС

Венгрия вновь притормозила переговоры Украины и Молдавии с ЕС о приеме в сообщество, отказавшись поддержать открытие новых переговорных кластеров в июле, на чем настаивали Киев и Еврокомиссия, сообщило европейское издание Politico.

"Венгрия во вторник выступила против направления официального письма с подписями всех 27 стран ЕС Еврокомиссии и Европейскому совету, в котором излагается их позиция об открытии новых этапов переговоров. Венгрия стала единственной страной, кто выступил против этого решения", - написало Politico со ссылкой на свои источники.

Впрочем, еще одна попытка утвердить это решение будет предпринята снова на следующей неделе.

Этот шаг Венгрии не стал неожиданным - на саммите ЕС 18-19 июня именно Будапешт настоял на исключении из итогового заявления саммита формулировки, что следующие этапы переговоров с Украиной и Молдавией должны начаться "как можно скорее".

Венгрия имеет ряд серьезных претензий к Киеву за притеснения венгерских меньшинств. К Молдавии у нее нет никаких претензий, но по правилам расширения ЕС, эти две страны жестко замкнуты в одну группу расширения, и все этапы могут проходить только синхронно.

Обе страны начали переговоры о приеме в ЕС 15 июня, хотя Еврокомиссия рекомендовала это сделать еще два года назад.

Переговоры не дают никаких гарантий и не определяют никаких сроков вступления. Например Турция начала переговоры о приеме в ЕС в 2005 году, но и сегодня их завершение даже не просматривается.