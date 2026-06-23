Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и его возможный преемник, депутат и экс-мэр Манчестера Энди Бёрнем, провели тайную встречу. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники.

«Кир Стармер и Энди Бернем провели тайные переговоры, которые длились в течение часа», — сказано в публикации.

По данным канала, переговоры продлились около часа. Это первая встреча политиков после заявления Стармера о грядущей отставке.

Как отмечается, детали беседы неизвестны.

22 июня Стармер заявил о решении покинуть пост премьера Великобритании.

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал отставку Стармера важным сигналом для других разжигателей войны в Европе.