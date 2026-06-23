Рубио заявил о гарантированном правом свободном проходе через Ормузский пролив

Свободный и бесплатный проход судов через Ормузский пролив гарантирован нормами международного права. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Ни одной стране не разрешено взимать пошлины или сборы за проход по международному водному пути. Это существующее международное право», — сказал он.

Рубио добавил, что такой режим действует для международных водных путей по всему миру, и Вашингтон ожидает его соблюдения и в случае с Ормузским проливом.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что пролив полностью открыт для судоходства по итогам переговоров американских представителей с иранскими коллегами в Швейцарии.