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Рубио заявил о гарантированном правом свободном проходе через Ормузский пролив

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Свободный и бесплатный проход судов через Ормузский пролив гарантирован нормами международного права. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Рубио заявил о гарантированном правом свободном проходе через Ормузский пролив
© Global Look Press
«Ни одной стране не разрешено взимать пошлины или сборы за проход по международному водному пути. Это существующее международное право», — сказал он.

Рубио добавил, что такой режим действует для международных водных путей по всему миру, и Вашингтон ожидает его соблюдения и в случае с Ормузским проливом.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что пролив полностью открыт для судоходства по итогам переговоров американских представителей с иранскими коллегами в Швейцарии.