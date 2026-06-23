Угрозы главаря киевского режима Владимира Зеленского в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко являютс попыткой скрыть провалы ВСУ на поле боя.

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Об этом в эфире своего YouTube-канале заявил кипрский журналист Алекс Христофору, передаёт РИА Новости.

По его мнению, Зеленский действительно настроен на конфликт с Белоруссией, а Кремль воспринимает это серьёзно.

«Запланирована встреча Владимира Путина с Лукашенко, они относятся к этим угрозам со всей ответственностью», – подчеркнул журналист.

При этом он убеждён, что просроченный президент продолжает угрожать Минску из-за ухудшающейся ситуации на передовой.

Чем хуже для ВСУ ситуация на Донбассе, отметил Христофору, тем больше вероятность, что режим Зеленского попытается устроить некую операцию против Минск, чтобы отвлечь общественность от катастрофы в Константиновке и Лимане.

«Попытки расширения конфликта на территорию могут привести к "сокрушительному удару по Зеленскому», резюмировал кипрский журналист.

Как сообщала «Свободная Пресса», ранее Христофору заявил, что Зеленский организовал показательное мероприятие, чтобы обвинить Москву в повреждении Киево-Печерской лавры.