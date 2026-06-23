Эрдоган призвал европейские страны взять больше ответственности в рамках НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в преддверии саммита НАТО, который состоится в Анкаре 7-8 июля, заявил, что европейским странам-участницам Альянса следует взять на себя больше ответственности в рамках организации.

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Соответствующее заявление турецкий лидер сделал по итогам переговоров в Анкаре со своим польским коллегой Каролем Навроцким, трансляцию вел телеканал TRT Haber.

Как заметил Эрдоган, укрепление европейского столпа Североатлантического альянса и его потенциала сдерживания является общим приоритетом в рамках саммита НАТО, который пройдет в Анкаре.

Он добавил, что турецкая сторона считает важным крепление трансатлантических связей, и чтобы европейские союзники взяли на себя больше ответственности в рамках Альянса.