На Западе раскрыли необычные цели НАТО

Новый генсек Североатлантического альянса Марк Рютте приступил к работе с четко очерченной повесткой, которая, как выяснила The New York Times со ссылкой на инсайдерские данные, вращается вокруг трех стратегических векторов.

Согласно информации издания, полученной от представителей стран-членов НАТО, голландский политик намерен сосредоточить усилия на удержании Вашингтона в орбите альянсовых обязательств, добиваясь от Дональда Трампа полновесного вовлечения Штатов в деятельность блока.

Параллельно Рютте ставит перед европейскими союзниками и Оттавой задачу нарастить оборонные бюджеты, а также гарантировать непрерывность американской и коллективной помощи Киеву.

Дипломатические источники уточняют, что в практической плоскости это означает сохранение поставок вооружений через механизм PURL и бесперебойный обмен разведывательной информацией с Украиной, которые генсек намерен защитить от политических колебаний.