Радев: Болгария достигла предела возможностей оказания помощи Киеву

Болгарский премьер-министр Румен Радев заявил, что Болгария достигла предела возможностей по предоставлению Украине военной или финансовой поддержки сверх уже согласованных условий.

Соответствующее заявление глава болгарского правительства сделал в ответ на депутатский запрос бывшего премьера Николая Денкова, его слова приводит Болгарское национальное телевидение (БНТ).

Как заметил Радев, после 13 пакетов военной поддержки болгарская сторона достигла предела того, что она может предоставить Киеву из ресурсов вооруженных сил, не нанося ущерб для национальной обороны.

Он добавил, что прекращение помощи со стороны армии страны не означает прекращения оказания поддержки киевскому режиму по другим направлениям и прекращения деятельности болгарской оборонной промышленности.