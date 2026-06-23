Стали известны детали соглашения между США и Ираном

Вопрос сокращения иранской ракетной программы не упоминается в меморандуме о взаимопонимании между США и Ираном. Об этом заявил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, его слова приводит ТАСС.

«В меморандуме о взаимопонимании не упоминаются баллистические ракеты. Этот вопрос никогда не обсуждался, он никогда не стоял на повестке дня, и иранская сторона не хотела его обсуждать», — сказал Шариф по итогам переговоров с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Исламабаде.

22 июня американский вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что Вашингтон и Тегеран в Швейцарии заложили прочную основу для согласования окончательной договоренности о завершении конфликта.

Иран договорился с США о разблокировке активов

В ночь на 18 июня США и Иран дистанционно подписали временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров.