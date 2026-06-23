Посол Бразилии рассказал об уникальном культурном взаимодействии с Россией
Бразилия поддерживает уникальные культурные отношения с Россией, которых нет ни с одной другой страной. Об этом 23 июня в интервью «Парламентской газете» заявил посол Бразилии в РФ Сержио Родригес дос Сантос.
По его словам, культурное наследие России имеет большое историческое значение и получает высокую оценку в Бразилии.
«Что касается Бразилии, то мы поддерживаем уникальные культурные отношения с Россией, которых нет ни с одной другой страной. Мы активно развиваем сотрудничество в области балета и других сценических искусств. Например, Школе Большого театра в Бразилии уже исполнилось 25 лет — это один из ярких примеров нашего культурного взаимодействия», — отметил глава бразильской дипмиссии.