Туск не поддержал решение Навроцкого лишить Зеленского ордена
Премьер-министр Польши Дональд Туск не поддержал решение президента Кароля Навроцкого о лишении Владимира Зеленского ордена Белого орла.
«В последние дни мы имели дело с серией плохих и ненужных решений — как с решением о присвоении имени «Героев УПА*», реакция на это с лишением ордена, возвращение орденов... Я не буду в этом участвовать никоим образом», — заявил Туск на заседании кабмина, его слова приводит РИА Новости.
19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла, связав своё решение с героизацией деятелей УПА. Зеленский вернул орден по почте.
Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер, в свою очередь, заявил, что Киев должен вернуть военную технику вместо орденов.
* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда России от 17.11.2014).