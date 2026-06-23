Лукашенко обратился с призывом к жителям приграничных областей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал жителей приграничной Гомельской области не беспокоиться из-за эскалации отношений с Украиной. Об этом сообщает БелТА.

Как рассказал председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко, Лукашенко попросил его передать жителям Гомельской области, что Белоруссия готова отразить любую потенциальную атаку по своей территории. Крупко также добавил, что белорусскому президенту доложили о ситуации на границе с Украиной.

«Президент попросил передать жителям Гомельской области, чтобы они ни о чем не волновались, не беспокоились: у нас хватит сил и средств отразить атаку любого агрессора. Все будет сделано для безопасности наших граждан», — заявил Крупко.

На этом фоне Лукашенко поручил проработать вопросы безопасной организации сбора грибов и ягод в приграничных районах.

Названа цель ультиматума Зеленского Лукашенко

Ранее Лукашенко сообщил о готовящейся встрече с Путиным.