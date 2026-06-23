СМИ: США не критиковали РФ по просьбе союзников из-за переговоров

Администрация президента США Дональда Трампа отказывала европейским союзникам в просьбах критиковать Россию, чтобы не помешать переговорам по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщил журнал Foreign Policy.

Источник издания из числа европейских должностных лиц отметил, что ранее "просил Белый дом публично выступить с критикой России" в связи с событиями, касающимися конфликта на Украине. По словам этого чиновника, Белый дом отказался, опасаясь, что это может повредить переговорам, которые вели США, говорится в публикации.

Как сообщил другой источник журнала из числа европейских должностных лиц, "сотрудники Белого дома в частных беседах давали понять, что они не хотят публично критиковать Россию, поскольку опасаются, что это помешает переговорам".