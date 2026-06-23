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Foreign Policy: США не критиковали РФ по просьбе союзников из-за переговоров

ТАСС

Администрация президента США Дональда Трампа отказывала европейским союзникам в просьбах критиковать Россию, чтобы не помешать переговорам по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщил журнал Foreign Policy.

СМИ: США не критиковали РФ по просьбе союзников из-за переговоров
© РИА Новости

Источник издания из числа европейских должностных лиц отметил, что ранее "просил Белый дом публично выступить с критикой России" в связи с событиями, касающимися конфликта на Украине. По словам этого чиновника, Белый дом отказался, опасаясь, что это может повредить переговорам, которые вели США, говорится в публикации.

Как сообщил другой источник журнала из числа европейских должностных лиц, "сотрудники Белого дома в частных беседах давали понять, что они не хотят публично критиковать Россию, поскольку опасаются, что это помешает переговорам".