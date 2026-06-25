Во Франции врачи опасаются резкого роста смертности из-за жары

Французские медицинские работники выражают серьезные опасения по поводу возможного роста смертности на фоне продолжительной аномальной жары. Об этом сообщила генеральный делегат Федерации больниц Франции (FHF) Зейнаб Рие.

"Мы опасаемся, что, учитывая продолжительность жары и условия в домах и учреждениях, значительно ухудшится здоровье людей, - сказала она в эфире радиостанции France Inter. - Мы действительно боимся, что, скорее всего, столкнемся с избыточной смертностью". Рие добавила, что люди чаще вызывают скорую помощь.

Аномальная жара наблюдается во Франции с 17 июня. В связи с этим была приостановлена работа или изменено расписание почти 10 тыс. учебных заведений, ограничено движение железнодорожного транспорта. По меньшей мере пять человек погибли из-за аномальной жары, еще не менее 42 человек утонули в водоемах, что также связывают с последствиями жаркой погоды.

Газета Le Parisien со ссылкой на данные Национального агентства по температурным измерениям сообщила, что 24 июня стало самым жарким днем в истории метеонаблюдений во Франции. Средняя температура по всей республике в этот день составила 30 градусов. Более чем в 50 департаментах, согласно данным национальной метеослужбы Météo-France, был достигнут показатель в 40 градусов.