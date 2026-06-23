NYT: Рютте выбрали генсеком НАТО из-за умения успокаивать Трампа

Марк Рютте получил пост генерального секретаря НАТО отчасти из-за способности вести диалог с президентом США Дональдом Трампом и снижать напряжение вокруг альянса. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) в преддверии встречи Трампа с Рютте.

По данным издания, это качество Рютте проверялось уже в январе, когда Трамп говорил о намерении получить контроль над Гренландией и не исключал применения силы против Дании, союзника по НАТО.

"Мы не можем помочь вам, если вы хотите захватить Гренландию. Но мы можем помочь вам с безопасностью", - сказал Рютте Трампу на встрече в Давосе, сообщили источники газеты.

После этого Рютте представил уже существовавшие планы учений НАТО в Гренландии как новую миссию альянса в Арктике. Трамп, как пишет газета, временно отказался от угроз, однако за кулисами переговоры вызвали раздражение и недоверие у датской стороны.