Лукашенко успокоил жителей Гомельской области после угроз Зеленского

Президент Беларуси Александр Лукашенко попросил жителей Гомельской области не волноваться из-за угроз Владимира Зеленского. Об этом сообщил глава региона Иван Крупко после встречи с белорусским лидером. Его слова приводит БЕЛТА.

"Президент попросил передать жителям Гомельской области, чтобы они ни о чем не волновались, не беспокоились", - сказал Крупко.

Он заявил, что у Беларуси хватит сил и средств "отразить атаку любого агрессора" и сделать все для безопасности граждан.

По словам Крупко, Лукашенко было доложено о ситуации в приграничных районах. Границу охраняют в усиленном режиме, пограничники взаимодействуют с другими службами силового блока и с населением.

Ситуацию глава Гомельского облисполкома оценил как сложную, но стабильную и контролируемую.

Названа цель ультиматума Зеленского Лукашенко

Напомним, на прошлой неделе ВСУ атаковали в Брянской области автобус, который вез детей-спортсменов из города Речица под Гомелем. Погибла женщина, сопровождавшая команду.

Через несколько дней после удара украинского дрона по автобусу Владимир Зеленский пригрозил Лукашенко атаками якобы из-за техники на приграничной территории.

В Беларуси заявили, что ее пытаются втянуть в военный конфликт.