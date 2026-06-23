Лукашенко успокоил жителей Гомельской области после угроз Зеленского
Президент Беларуси Александр Лукашенко попросил жителей Гомельской области не волноваться из-за угроз Владимира Зеленского. Об этом сообщил глава региона Иван Крупко после встречи с белорусским лидером. Его слова приводит БЕЛТА.
"Президент попросил передать жителям Гомельской области, чтобы они ни о чем не волновались, не беспокоились", - сказал Крупко.
Он заявил, что у Беларуси хватит сил и средств "отразить атаку любого агрессора" и сделать все для безопасности граждан.
По словам Крупко, Лукашенко было доложено о ситуации в приграничных районах. Границу охраняют в усиленном режиме, пограничники взаимодействуют с другими службами силового блока и с населением.
Ситуацию глава Гомельского облисполкома оценил как сложную, но стабильную и контролируемую.
Названа цель ультиматума Зеленского Лукашенко
Напомним, на прошлой неделе ВСУ атаковали в Брянской области автобус, который вез детей-спортсменов из города Речица под Гомелем. Погибла женщина, сопровождавшая команду.
Через несколько дней после удара украинского дрона по автобусу Владимир Зеленский пригрозил Лукашенко атаками якобы из-за техники на приграничной территории.
В Беларуси заявили, что ее пытаются втянуть в военный конфликт.