Отставка Стармера и «суровая реальность»: зарубежные СМИ о кризисе в Британии

Решение Кира Стармера уйти в отставку с поста премьер-министра Великобритании открывает путь седьмому главе правительства за десять лет. Что стало причиной столь частой смены премьер-министров, и как с этим может быть связан Brexit, разбирались зарубежные СМИ, самые интересные статьи которых собрал «Рамблер».

Кир Стармер объявил о намерении уйти с поста лидера Лейбористской партии 22 июня. Отставка последовала за майским провалом лейбористов на местных выборах. Решение Стармера открывает путь к выборам нового премьер-министра. Одним из основных претендентов на пост главы правительства Великобритании является бывший мэр Манчестера Энди Бернем.

Решение Кира Стармера продлевает период политической нестабильности в стране, начавшийся после выхода Британии из Европейского союза, так называемого Brexit, констатировала газета The New York Times.

При этом журналисты обратили внимание на то, что Лейбористская партия, «совершившая впечатляющий рывок в 2024 году и положившая конец 14-летнему правлению Консервативной партии», стремительно теряет свои позиции.

Так, на всеобщих выборах она получила рекордно низкий процент голосов — 34%, что побудило многих аналитиков назвать эту победу «бесславным разгромом». А пребывание Стармера на посту премьер-министра «все больше ассоциировалось с политическим упадком, из-за чего он выглядел слабым, нерешительным и неспособным руководить собственной партией». Теперь в ожидании своего часа находится Энди Бернем, который почти год не скрывал своего стремления стать новым главой правительства, говорится в статье.

Кир Стармер пообещал остаться на посту премьер-министра до завершения выборов главы Лейбористской партии и сделать «все возможное, чтобы обеспечить упорядоченную передачу власти». При этом если Энди Бернем не встретит сопротивления, то он станет премьер-министром в середине следующего месяца, отмечает The Guardian.

А в CNN попытались понять, почему в Великобритании постоянно меняются премьер-министры, и пришли к выводу, что очевидным объяснение политической неразберихи стали экономические проблемы.

«Удовлетворенность избирателей политическими лидерами почти всегда зависит от их отношения к экономике — в основном от того, что они могут себе позволить, а что нет. В Великобритании политики дорого платят за повсеместное ощущение, что жизнь становится все тяжелее и дороже», — подчеркивается в публикации.

При этом данные Статистического управления Великобритании, которые приводит телекомпания, свидетельствуют о том, что с момента прихода к власти Лейбористской партии в 2024 году средняя почасовая оплата с поправкой на инфляцию и без учета премий выросла менее чем на 1%, а налоги достигли многолетнего максимума.

Сторонники выхода Британии из ЕС обещали, что уход из политического и экономического блока, в который тогда входили 28 стран, позволит королевству «вернуть себе контроль» над законами, экономикой и границами. Однако Brexit изменил экономику, пишет Associated Press.

«Суровая реальность вскоре столкнулась со смелыми обещаниями сторонников брексита о контроле над иммиграцией, торговых соглашениях, увеличении финансирования государственных услуг и прекращении действия сложных правил, исходящих из Брюсселя», — отмечает агентство.

В последнее десятилетие страна испытывала трудности: предприятия столкнулись с новыми препятствиями в торговле с ближайшими соседями, свою роль также сыграли пандемия COVID-19, российско-украинский конфликт и война в Иране.

«При этом Стармер пообещал «перезагрузку» отношений, но отказался рассматривать возможность возвращения на единый рынок блока, где не было тарифов и других торговых барьеров. Несмотря на передачу власти, вопрос выхода Великобритании из ЕС остается нерешенным», — говорится в статье.

Напомним, что в июне 2016 года 52% британцев высказались за выход из Евросоюза, а 31 января 2020 года Великобритания покинула объединение, осуществила так называемый Brexit (Брексит) после 47 лет членства. При этом, согласно июньскому опросу компании YouGov, почти 60% взрослого населения Великобритании не жалеют о выходе из ЕС.