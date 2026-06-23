Пока вы не уснули: Путин об ударах стран Запада по России и массированная атака ВСУ на РФ

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Путин сделал заявление об ударах стран Запада по России

Страны Запада пока не решаются бить по России со своей территории. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

«Они пока не дошли до того, чтобы со своих территорий что-то запускать. Они понимают, что будет ответный удар. Все понимают или должны понимать», — сказал он.

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Курс доллара в России достиг максимума

Во вторник, 23 июня, внебиржевой курс доллара в России поднялся выше 75 рублей впервые с 6 мая. О заметном укреплении американской валюты свидетельствуют данные «Финам».

В районе 10:00 по московскому времени котировки доллара достигли 75,11 рубля. К 12:00 курс мировая резервная валюта незначительно ослабла к российской. К тому времени курс доллара упал до 74,89 рубля. Несмотря на это, прирост к уровню закрытия предыдущей сессии составил 1,02 процента.

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Танкеры застряли в Ормузском проливе

Нефтяные танкеры, застрявшие в Ормузском проливе, не могут сдвинуться с места, пока их не очистят от ракушек и водорослей. На морском жаргоне живую природу, которая скапливается на днище кораблей, называют биоразнообразием, сообщает телеканал CNN.

За последние несколько месяцев сотни огромных нефтяных танкеров, стоявших на якоре в Персидском заливе, облепили моллюски, мидии, моллюскообразные и водоросли. Аквалангисты должны это очистить.

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Бизнес-джет за сотни миллионов рублей повредили в аэропорту Москвы

© Robert Buchel/iStock.com

Бизнес-джет Bombardier Global Express XRS стоимостью около 10 миллионов долларов (более семи сотен миллионов рублей) повредили в московском аэропорту Шереметьево. Об этом пишет Baza.

Уточняется, что во время буксировки в ангар воздушное судно авиакомпании «Северо-Запад» столкнулось с вентиляционной шахтой. В результате на бизнес-джете образовалась трещина длиной 55 миллиметров. Кроме того, началось разрушение статического разрядника и расслоение композитной законцовки, а на верхней и нижней панелях появились трещины. Разрушения оценили как не критические, однако ремонт бизнес-джета все равно займет несколько месяцев. Сейчас борт отстранен от полетов.

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Путин: на Западе открыто говорят о подготовке войны с Россией

© ROBERT GHEMENT/EPA/TACC

Страны Запада не скрывая говорят о подготовке к войне с Россией и наращивают военные бюджеты. На это указал президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений.

"Мы видим, что если ранее страны НАТО ограничивались поддержкой киевского режима, пришедшего к власти незаконным вооруженным путем с помощью государственного переворота, то теперь открыто на Западе говорят о том, что они готовятся к войне с нами, наращивают военные наступательные бюджеты", - подчеркнул российский лидер.

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Раскрыт заработок Малышевой на своей клинике

Медицинский центр Елены Малышевой на Бауманской улице в Москве по итогам 2025 года получил выручку 439 миллионов рублей — практически на уровне прошлого года, сообщает «Звездач».

При этом чистая прибыль выросла с 1,7 до 11,7 миллиона рублей. Телеведущая и врач владеет 35% компании, остальное принадлежит партнерам. Клиника работает с 2016 года.

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В Минобороны сообщили о новой массированной атаке ВСУ на Россию

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 47 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. О новой массированной атаке журналистам сообщили в Министерстве обороны.

Атака длилась в течение шести часов. Под ударом оказались семь российских регионов — Белгородская, Брянская, Курская, Тульская области, Краснодарский край, Республика Адыгея и Республика Крым. Дроны также сбивали над акваториями Азовского и Черного морей.

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Еще один регион ввел ограничения на продажу бензина

В Пензенском регионе ввели ограничения на продажу топлива на АЗС. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в официальных соцсетях.

Нововведение начинает действовать с 23 июня и носит временный характер. Заправка на пензенских АЗС теперь будет производиться только в бензобак автомобиля. Для физических лиц продажа бензина ограничена до 100 литров на одну машину, для дизельного топлива - до 200 литров.

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Появились новые детали загадочной гибели Мэрилин Монро

© Кадр из фильма "Ниагара"

Место смерти Мэрилин Монро могло быть постановочным, пишет TMZ. По информации портала, появились новые доказательство того, что актриса не ушла из жизни по собственной воле — вероятнее всего, это было убийство. Причём в кончине по-прежнему подозревают братьев Кеннеди.

В новом материале TMZ сообщается о «тревожных» признаках, которые были обнаружены на мести смерти Мэрилин и о которых ранее умолчали. Так, постельное бельё было «подозрительно чистым», а флаконы с лекарствами были расставлены слишком аккуратно этикетками наружу, что, по мнению экспертов, не соответствует типичной обстановке при передозировке.

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ФСБ в Пятигорске предотвратила двойной теракт женщин-смертниц

В Пятигорске две женщины собирались устроить двойной теракт, украинские кураторы собирались использовать их как смертниц, сообщили в ФСБ и Следственном комитете.

Силовики задержали 19-летнюю и 47-летнюю жительниц Москвы, которые по заданию кураторов с Украины планировали устроить взрывы возле контрольно-пропускного пункта.

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