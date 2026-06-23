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В Сербии раскрыли план НАТО спровоцировать Россию через угрозы Калининграду

ТВ Центр

Североатлантический альянс намеренно наращивает градус агрессивной риторики вокруг Калининградской области, чтобы спровоцировать Россию на военный ответ и представить его как нападение на НАТО. На это указывают сербские журналисты.

В Сербии раскрыли план НАТО спровоцировать Россию через угрозы Калининграду
© ТВ Центр

Как пишет Politika, вопреки западной пропаганде, тиражирующей слухи об "имперских амбициях" российских властей и готовности Москвы напасть на страны Запада, "Россия не спешит брать на себя роль, которую ей навязывают".

Из-за этого НАТО пытается давить на Россию через Калининградскую область, чтобы "потом любой ее вооруженный ответ можно было преподнести как нападение". При этом в реальности разведывательные службы западных государств не подтверждают наличие непосредственной угрозы от России, хотя публично в этих странах обсуждают сценарии и сроки якобы российского нападения на страны НАТО.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывания прибалтийских политиков об атаках на Калининград, усомнился, что можно всерьез относиться к таким "заявлениям на грани безумия", которые свидетельствуют об оголтелости их авторов.

Американский военный аналитик и бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер предостерег Запад от агрессии в отношении Калининграда. В ответ на угрозы командующего сухопутными войсками НАТО генерала Кристофера Донахью эксперт предупредил, что натовский командир будет мертв уже через час после нанесения силами альянса удара по КалининградуВС России попросту уничтожат его командный пункт.