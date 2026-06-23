Североатлантический альянс намеренно наращивает градус агрессивной риторики вокруг Калининградской области, чтобы спровоцировать Россию на военный ответ и представить его как нападение на НАТО. На это указывают сербские журналисты.

Как пишет Politika, вопреки западной пропаганде, тиражирующей слухи об "имперских амбициях" российских властей и готовности Москвы напасть на страны Запада, "Россия не спешит брать на себя роль, которую ей навязывают".

Из-за этого НАТО пытается давить на Россию через Калининградскую область, чтобы "потом любой ее вооруженный ответ можно было преподнести как нападение". При этом в реальности разведывательные службы западных государств не подтверждают наличие непосредственной угрозы от России, хотя публично в этих странах обсуждают сценарии и сроки якобы российского нападения на страны НАТО.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывания прибалтийских политиков об атаках на Калининград, усомнился, что можно всерьез относиться к таким "заявлениям на грани безумия", которые свидетельствуют об оголтелости их авторов.

Американский военный аналитик и бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер предостерег Запад от агрессии в отношении Калининграда. В ответ на угрозы командующего сухопутными войсками НАТО генерала Кристофера Донахью эксперт предупредил, что натовский командир будет мертв уже через час после нанесения силами альянса удара по Калининграду — ВС России попросту уничтожат его командный пункт.