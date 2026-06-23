На саммите НАТО в Анкаре может появиться неожиданный гость

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа рассматривает возможность посещения турецкой столицы в дни проведения саммита НАТО. Мероприятие запланировано на 7–8 июля и пройдёт в Анкаре. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

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Согласно данным собеседников агентства, предполагаемый визит сирийского лидера не связан напрямую с повесткой Североатлантического альянса. Однако, как отмечается, на полях саммита могут состояться неформальные консультации по ключевым вопросам региональной повестки — включая обеспечение безопасности, противодействие террористическим угрозам и послевоенное восстановление сирийской инфраструктуры.

Официальные представители турецкого правительства, а также сирийское министерство информации пока воздерживаются от каких-либо комментариев относительно этой информации.

Саммит НАТО, который станет 36-м по счёту, впервые за более чем 20 лет пройдёт в Турции — местом проведения выбран президентский комплекс Бештепе в Анкаре. Предыдущий саммит на турецкой территории принимал Стамбул в 2004 году.