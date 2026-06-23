Стало известно, как далеко зайдет «война медалей» между Украиной и Польшей

«Война медалей» между Украиной и Польшей является лишь «мыльной оперой» для внутреннего зрителя. Как сообщает Life.ru, об этом заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Он отметил, что в Польше идет внутренняя политическая игра, в рамках которой обозначились два противоборствующих лагеря. Один возглавляет премьер-министр Дональд Туск, а другой — президент Кароль Навроцкий. Последний использует «украинскую карту» против своего оппонента, ведь именно премьер ранее вручал награды Владимир Зеленскому.

Глава киевского режима не остался в долгу — вернув орден, он дискредитировал высшую награду Польши. Однако Матвийчук не верит в реальный разрыв — он считает, что отношения Варшавы и Киева не изменятся, поскольку Польша является прямым бенефициаром конфликта и уже вложила в него значительные средства.

Напомним, что причиной «войны медалей» стало присвоение украинскому военному подразделению почетного наименования «Героев УПА»* (Украинская повстанческая армия*, признана в России экстремистской организацией и запрещена). В Польше действия УПА* считаются геноцидом населения и решение Киева приняли как неприемлемое оскорбление исторической памяти.

В результате президент страны Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла — главной государственной награды. В ответ на это экс-президенты Украины и высокопоставленные украинские чиновники отказались от своих польских наград.

* признана в России экстремистской организацией и запрещена.