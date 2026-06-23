Туск отказался поддержать решение президента Польши лишить Зеленского награды

Премьер-министр Польши Дональд Туск подверг критике инициативу главы государства об изъятии у украинского лидера почетного знака отличия из-за героизации нацистских преступников.

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Руководитель кабинета министров Дональд Туск отказался визировать указ Кароля Навроцкого, передает РИА «Новости». По конституции страны этот документ требует обязательной подписи премьера.

Открывая заседание правительства, политик выразил недовольство происходящим. «В последние дни мы имели дело с серией плохих и ненужных решений – как с решением о присвоении имени «Героев УПА» (запрещена в РФ как экстремистская организация), реакция на это с лишением ордена, возвращение орденов», – заявил Туск.

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Он категорически подчеркнул, что не собирается участвовать в этом процессе. Напомним, в минувшую пятницу польский лидер отобрал у Владимира Зеленского Орден Белого орла в ответ на прославление деятелей запрещенной в России Украинской повстанческой армии.

В конце мая украинский президент участвовал в перезахоронении останков главаря ОУН-УПА Андрея Мельника. Кроме того, он присвоил наименование в честь боевиков отдельному центру специальных операций украинских войск.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского Ордена Белого Орла за героизацию деятелей УПА (признана в России экстремистской и запрещена).

В ответ глава киевского режима отправил награду обратно логистической компанией.

Бывшие президенты Украины Виктор Ющенко и Леонид Кучма вслед за ним отказались от польских орденов.