Источник сообщил о нюансе пропуска судов через Ормузский пролив

Вооруженные силы Ирана открыли Ормузский пролив. Об этом рассказал источник Fars.

По данным собеседника агентства, ежедневно через водную артерию начнет проходить ограниченное количество судов. Причем, число выданных разрешений ежедневно будет меняться в зависимости от обстоятельств.

Чуть раньше постпред Ирана при ООН в Женеве Али Бахрейни говорил, что за последние дни через Ормуз прошло много нефти. Пролив полностью открыт для кораблей, «включая коммерческие суда».

Ранее спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф говорил, что управление Ормузским проливом никогда не вернется к прежнему состоянию.