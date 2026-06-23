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Источник сообщил о нюансе пропуска судов через Ормузский пролив

Свободная пресса

Вооруженные силы Ирана открыли Ормузский пролив. Об этом рассказал источник Fars.

Источник сообщил о нюансе пропуска судов через Ормузский пролив
© Global Look Press

По данным собеседника агентства, ежедневно через водную артерию начнет проходить ограниченное количество судов. Причем, число выданных разрешений ежедневно будет меняться в зависимости от обстоятельств.

Чуть раньше постпред Ирана при ООН в Женеве Али Бахрейни говорил, что за последние дни через Ормуз прошло много нефти. Пролив полностью открыт для кораблей, «включая коммерческие суда».

Ранее спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф говорил, что управление Ормузским проливом никогда не вернется к прежнему состоянию.