Согласно материалу украинских СМИ, украинская сторона заявляет, что восприняла от Дональда Трампа сигнал к более решительным действиям против России. Однако американские источники не подтверждают, что президент США дал добро на усиление атак по территории РФ.

По информации украинского инсайдера, после встречи с Владимиром Зеленским Трамп сделал вывод, что заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров можно только через оказание давления.

Путин сделал заявление об ударах стран Запада по России

В то же время представители администрации США не подтвердили изданию, что Трамп одобрил нанесение ударов по российской территории. Вместе с тем они указали, что американский лидер остается сторонником концепции «мир через силу».