Европейские политики регулярно высказываются об Украине, посылая при этом противоречивые сигналы и Киеву, и Москве. Как украинский кризис стал ловушкой для ЕС, и есть ли выход из ситуации, разбиралось РИА Новости.

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Издание напомнило, что одним из наиболее резонансных интервью последних дней стала беседа министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля с европейскими телеканалами, в ходе которой он одновременно заявил о готовности к диалогу и направлении «соответствующего сигнала Москве», и о том, что безопасность в Европе можно обеспечить «только вопреки России».

«Такова прозаичная и печальная реальность, и я должен проводить политику, исходя из этого», — заметил Вадефуль.

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На фоне интервью главы немецкого МИД в СМИ появилась информация, что председатель Европейского совета Антониу Кошта пытается установить контакты с Москвой для подготовки переговоров по Украине. При этом в Евросовет входят главы государств и правительств стран ЕС, а также руководитель Еврокомиссии — сейчас этот пост занимает Урсула фон дер Ляйен.

«Даже если принять на веру сообщения о попытках Кошты наладить контакты с Москвой, все его усилия пойдут прахом, пока он не заручится твердой поддержкой соратников», — констатирует издание.

Противоречивые заявления делают и главы ключевых стран ЕС — Германии и Франции. В частности, канцлер Фридрих Мерц заявил, что «возможно, впервые появился шанс на мир» между Россией и Украиной», и тут же напомнил о необходимости поддерживать киевский режим и оказывать давление на Москву.

А французский лидер Эммануэль Макрон сообщил о договоренности «увеличить поставки [Киеву] средств ПВО, а также дальнобойных вооружений». При этом Макрона неоднократно — в 2019-м, в 2022-м, и даже в феврале 2026-го — говорил о том, что без России невозможна архитектура безопасности на континенте.

«Европа по-прежнему тщетно пытается усидеть на двух стульях. Проблема в том, что это никоим образом не помогает ни диалогу с Россией, ни включению в переговоры по Украине хотя бы в духе США (которые все чаще указывают киевскому режиму на его место), ни единству самого ЕС, где признаки раскола становятся все более очевидными», — констатировали журналисты.

В свою очередь жители Берлина и Парижа рассказали изданию, что все больше их знакомых недовольны тем, что главы государств фиксируются на украинской тематике и не говорят о том, «как решать проблемы с повышением цен и другие внутренние вопросы».

Напомним, что президент России Владимир Путин заявил ранее о готовности Москвы к диалогу и назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера предпочтительным переговорщиком со стороны Европы.