В РАН оценили новый виток вражды Навроцкого и Зеленского

Эксперт Института Европы РАН Сергей Федоров считает, что польский президент Кароль Навроцкий не сможет лишить Киев военной поддержки в ответ на насмешки Владимира Зеленского. Об этом политолог рассказал News.ru.

Федоров пояснил, что полномочия президента Польши сильно ограничены по сравнению с возможностями премьер-министра Дональда Туска. По мнению политолога, именно в этом двоевластии и кроется главная проблема. Туск занимает проевропейскую позицию и настроен к Киеву гораздо лояльнее. Из-за этого Навроцкий при всем желании не имеет законных рычагов, чтобы, к примеру, перекрыть поставки оружия для ВСУ.

Тем не менее отношения между странами продолжат ухудшаться, считает Федоров. Он подчеркнул, что поляки никогда не забудут Волынскую резню, а прославление убийц Киевом останется для Варшавы главным раздражителем.

Ранее Польша лишила Зеленского высшей госнаграды - ордена Белого орла. Мера была принята в ответ на прославление Украиной людей и символики, связанных с пособниками нацистов и участниками Волынской резни.

Зеленский же демонстративно отправил орден обратно по почте, что в Варшаве назвали еще одним оскорблением. В знак протеста украинские награды также вернул вице-спикер польского Сената Михал Каминьский.