Танкеры застряли в Ормузском проливе

Нефтяные танкеры, застрявшие в Ормузском проливе, не могут сдвинуться с места, пока их не очистят от ракушек и водорослей. На морском жаргоне живую природу, которая скапливается на днище кораблей, называют биоразнообразием, сообщает телеканал CNN.

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За последние несколько месяцев сотни огромных нефтяных танкеров, стоявших на якоре в Персидском заливе, облепили моллюски, мидии, моллюскообразные и водоросли. Аквалангисты должны это очистить.

Длина нефтяных супертанкеров составляет более 300 метров, а ширина - около 45. Предстоит привести в порядок 13 тысяч кв. м площади. Команде дайверов из пяти-шести человек потребуется на каждый танкер несколько часов работы с ручными скребками и мойками. Всего насчитывается 600 судов.

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Чистильщики дна используют специальные насадки, чтобы соскрести биологический налет с корпусов судов. Ракушки удаляют с помощью шлифовальных машин или гидравлических очистителей высокого давления, работающих от бортового генератора. В связи с ростом спроса бригады по очистке днища судов значительно подняли цены за свои услуги.