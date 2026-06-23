Глубокий раскол: почему Колумбия выбрала ультраправого президента

Выбор колумбийцев в пользу крайне правого миллионера Абелардо де ла Эсприэльи на президентских выборах говорит о глубоком расколе в обществе и разочаровании людей в левом курсе, считают аналитики CNN. Устав от роста преступности, избиратели проголосовали за радикальную смену порядка и возвращение к жесткой силовой политике.

Крах политики компромиссов

Результаты выборов продемонстрировали провал плана «тотального мира» уходящего левого президента Густаво Петро. По мнению некоторых аналитиков, попытки властей договориться с бандами привели к тому, что вооруженные группировки расширили свои ряды, а уровень насилия в стране достиг максимума за последние десять лет.

На этом фоне обещания Де ла Эсприэльи, прозванного «Тигром», уничтожать преступников «как тараканов» и построить десять огромных тюрем строгого режима, попали в самый болезненный запрос общества. Люди осознанно выбрали кандидата без опыта госслужбы, обещающего решать проблемы безопасности максимально жесткими методами.

Правый разворот и латиноамериканский тренд

Колумбия не осталась в одиночестве: её выбор вписывается в мощную волну правого популизма, которая сейчас накрывает Латинскую Америку. Новый лидер открыто ориентируется на методы Сальвадора и Аргентины, копируя жесткий подход Найиба Букеле к криминалу и радикальные экономические реформы Хавьера Милея. В Колумбии тоже планируют устроить шоковую терапию для экономики, урезав государственный аппарат сразу на 40 процентов.

Возвращение к союзу с Вашингтоном

Победа Де ла Эсприэльи означает мгновенное восстановление максимально тесных связей с США, которые сильно испортились при прежнем руководстве Колумбии. Новый президент уже пообещал Вашингтону полную координацию в борьбе с наркотрафиком и сворачивание сотрудничества с Китаем по критической инфраструктуре. Дональд Трамп одним из первых отпраздновал победу Де ла Эсприэльи в соцсетях.

Де ла Эсприэлья пообещал укрепить отношения Колумбии «со всеми странами, уважающими демократию» и заявил, что не будет иметь дел «со странами, которые не уважают свободу и верховенство закона».

Экономические надежды инвесторов

Бизнес-сообщество восприняло итоги выборов с облегчением. За годы правления левых прямые иностранные инвестиции в Колумбию упали на треть, а международные агентства лишили страну инвестиционного рейтинга. Выбор Де ла Эсприэльи и его вице-президента, прагматичного технократа Хосе Мануэля Рестрепо, возвращает крупному капиталу понятные правила игры, стабильную фискальную политику и предсказуемость, необходимую для возвращения денег в страну, считают аналитики.

Жизнь в условиях жесткого раскола

При всем этом минимальный разрыв между Де ла Эсприэльей и левым кандидатом Иваном Сепедой - менее 1% голосов - показывает, что Колумбия заходит в зону турбулентности. Оппоненты уже оспаривают результаты выборов, а на улицах вспыхивают протесты. Новой власти придется продвигать свои радикальные реформы в условиях отсутствия большинства в парламенте и мощного сопротивления со стороны левой базы, что обещает стране годы жесткого политического противостояния.