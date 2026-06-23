Племянница президента США Дональда Трампа Мэри Трамп заявила, что «ухудшающееся» здоровье её дяди больше нельзя игнорировать, указав на его неустойчивое поведение, странные ночные публикации и срыв мирного соглашения с Ираном. По её словам, психологически он находится на спаде, постоянно испытывая нарциссические травмы. В Белом доме её назвали «хладнокровной неудачницей, которая ни о чём не догадывается», в то время как 80-летний президент, недавно прошедший плановый медосмотр, утверждает, что тесты прошли «идеально», и хвастается результатами по когнитивному исследованию.

Племянница Дональда Трампа Мэри заявила, что «ухудшающееся» здоровье её дяди больше нельзя игнорировать. Это заявление произошло на фоне новых слухов о том, что состояние американского лидера ухудшается морально и физически. Девушка, ссылаясь на его недавнее неустойчивое поведение, ночные публикации и срыв мирного соглашения с Ираном, добавила, что у него всё ещё бывают моменты, когда он кажется более последовательным, но психологически он находится на спаде, и постоянно испытывает нарциссические травмы, и ничто так не пугает Дональда как унижение.

Представитель Белого дома и медиа-стратег Трампа Стивен Чунг опроверг рассказ Мэри, назвав её «хладнокровной неудачницей, которая ни о чём не догадывается». Опухшие лодыжки, ушибы на руках, сыпь на шее и предполагаемое снижение умственных способностей сопровождают второй президентский срок Трампа, которому недавно исполнилось 80 лет. Однако в конце мая он посетил медицинский центр имени Уолтера Рида в третий раз за 13 месяцев, чтобы пройти плановый медицинский и стоматологический осмотр, после чего был признан «полностью годным» к исполнению своих обязанностей после компьютерной томографии и других исследований сердца, а также обследования на рак, проведённых 22 специалистами.

Испорченный день рождения: Трамп встретил 80-летие чередой неудач

Напомним, что американский лидер после трёхчасового визита заявил, что тесты прошли «идеально», и похвастался тем, что получил высокие оценки по когнитивному тесту. Он отметил, что в отличие от других президентов США, ни один из которых никогда не проходил утверждённый когнитивный тест высокой сложности, он набрал 30 баллов из 30. Это считается «экстремальным уровнем интеллекта», и это четвёртый подобный тест Трампа, все он проходит на отлично или 120 правильных ответов из 120 заданных вопросов. Такие результаты очень редко кто-то получает, особенно четыре раза подряд. Предполагается, что тестом могла быть Монреальская когнитивная оценка, используемая для выявления деменции и когнитивных нарушений.

Ранее в июле 2025 года он был замечен пытающимся не заснуть, когда представитель Medicare (государственная программа медицинского страхования в США, предназначенная преимущественно для лиц от 65 лет и старше) доктор Мехмет Оз начал говорить о здравоохранении. В мае того же года он заснул с открытым ртом, когда главный свидетель выступал в суде по делу о деньгах за молчание.

Кроме того, 80-летний Трамп настаивает на том, что у него периодически появляются синяки из-за того, что он ежедневно принимает около 325 миллиграммов аспирина, чтобы предотвратить сердечный приступ или инсульт. Однако у него были многочисленные оплошности. Так он путал Джо Байдена с Бараком Обамой, своего бывшего оппонента-республиканца Никки Хейли с Нэнси Пелоси и лидеров Венгрии и Турции.