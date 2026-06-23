«Он на спаде»: племянница Трампа заявила об ухудшении здоровья американского лидера
Племянница президента США Дональда Трампа Мэри Трамп заявила, что «ухудшающееся» здоровье её дяди больше нельзя игнорировать, указав на его неустойчивое поведение, странные ночные публикации и срыв мирного соглашения с Ираном. По её словам, психологически он находится на спаде, постоянно испытывая нарциссические травмы. В Белом доме её назвали «хладнокровной неудачницей, которая ни о чём не догадывается», в то время как 80-летний президент, недавно прошедший плановый медосмотр, утверждает, что тесты прошли «идеально», и хвастается результатами по когнитивному исследованию.
Племянница Дональда Трампа Мэри заявила, что «ухудшающееся» здоровье её дяди больше нельзя игнорировать. Это заявление произошло на фоне новых слухов о том, что состояние американского лидера ухудшается морально и физически. Девушка, ссылаясь на его недавнее неустойчивое поведение, ночные публикации и срыв мирного соглашения с Ираном, добавила, что у него всё ещё бывают моменты, когда он кажется более последовательным, но психологически он находится на спаде, и постоянно испытывает нарциссические травмы, и ничто так не пугает Дональда как унижение.
Представитель Белого дома и медиа-стратег Трампа Стивен Чунг опроверг рассказ Мэри, назвав её «хладнокровной неудачницей, которая ни о чём не догадывается». Опухшие лодыжки, ушибы на руках, сыпь на шее и предполагаемое снижение умственных способностей сопровождают второй президентский срок Трампа, которому недавно исполнилось 80 лет. Однако в конце мая он посетил медицинский центр имени Уолтера Рида в третий раз за 13 месяцев, чтобы пройти плановый медицинский и стоматологический осмотр, после чего был признан «полностью годным» к исполнению своих обязанностей после компьютерной томографии и других исследований сердца, а также обследования на рак, проведённых 22 специалистами.
Испорченный день рождения: Трамп встретил 80-летие чередой неудач
Напомним, что американский лидер после трёхчасового визита заявил, что тесты прошли «идеально», и похвастался тем, что получил высокие оценки по когнитивному тесту. Он отметил, что в отличие от других президентов США, ни один из которых никогда не проходил утверждённый когнитивный тест высокой сложности, он набрал 30 баллов из 30. Это считается «экстремальным уровнем интеллекта», и это четвёртый подобный тест Трампа, все он проходит на отлично или 120 правильных ответов из 120 заданных вопросов. Такие результаты очень редко кто-то получает, особенно четыре раза подряд. Предполагается, что тестом могла быть Монреальская когнитивная оценка, используемая для выявления деменции и когнитивных нарушений.
Ранее в июле 2025 года он был замечен пытающимся не заснуть, когда представитель Medicare (государственная программа медицинского страхования в США, предназначенная преимущественно для лиц от 65 лет и старше) доктор Мехмет Оз начал говорить о здравоохранении. В мае того же года он заснул с открытым ртом, когда главный свидетель выступал в суде по делу о деньгах за молчание.
Кроме того, 80-летний Трамп настаивает на том, что у него периодически появляются синяки из-за того, что он ежедневно принимает около 325 миллиграммов аспирина, чтобы предотвратить сердечный приступ или инсульт. Однако у него были многочисленные оплошности. Так он путал Джо Байдена с Бараком Обамой, своего бывшего оппонента-республиканца Никки Хейли с Нэнси Пелоси и лидеров Венгрии и Турции.