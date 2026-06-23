Иран договорился с США о разблокировке активов

Иран договорился с США о разблокировке 12 миллиардов долларов из замороженных активов. Об этом сообщает Bloomberg.

В рамках продолжающихся переговоров средства будут выделять двумя траншами по шесть миллиардов долларов. Как заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, полученные деньги Иран направит на закупку американской сельскохозяйственной продукции — сои, пшеницы и кукурузы.

Ранее США выдали Ирану 60-дневную лицензию, позволяющую продавать нефть на международном рынке. Временное смягчение санкций будет действовать до 21 августа. В обмен Иран обязался обеспечить свободный и открытый транзит через Ормузский пролив и разрешил инспекторам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) въезд на свою территорию.

Это решение вместе с разблокировкой активов, а также обещания помочь создать фонд восстановления Ирана в размере 300 миллиардов долларов вызвали критику в адрес президента США Дональда Трампа. Сторонники жесткой линии в отношении Ирана опасаются, что Исламская Республика направит эти деньги на восстановление своих вооруженных сил и продолжит поддерживать военизированные группировки в регионе, как «Хезболла».