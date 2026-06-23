Мэр Киева Виталий Кличко, регулярно призывающий соотечественников сражаться, на Западе был бы «политическим трупом». Такое мнение высказал экс‑премьер Польши Лешек Миллер, перевод слов которого приводит российское видеоагентство «Раптли».

«Господин Кличко постоянно рассуждает о том, как Родина нуждается в людях, как необходимо сражаться, а между тем, четверо его сыновей прекрасно проводят время в Лондоне», — заметил Лешек Миллер.

По его словам, в Америке подобный человек «был бы «политическим трупом», а в Киеве – нет».

Напомним, что ранее резко обострились отношения Польши и Украины. Президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского Ордена Белого Орла из-за героизации Киевом деятелей УПА* (признана экстремистской и запрещена в России).

* запрещенная в России организация, признанная экстремистской и нацистской.