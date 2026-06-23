США и Британия: союз, который переживет Трампа и Стармера

Обозреватель «Ведомостей» Роман Романов считает, что ссоры президента США Дональда Трампа и премьера Британии Кира Стармера не способны разрушить англо-американский геополитический союз. По мнению автора, Вашингтон и Лондон остаются ключевыми партнерами, чьи стратегические интересы прочно связаны друг с другом.

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Ещё в 1787 году 3-й президент США Томас Джефферсон называл британцев естественными врагами Америки и писал, что они радовались бы гибели Штатов. Сегодня отголоски той ненависти превратились в интернет-мемы, но реальность диктует свои правила. По мнению Романова, текущие политические трения между лидерами государств уходят на второй план, когда речь заходит о глобальном доминировании.

Корни этих «особых отношений» можно искать в истории двух мировых войн или общем языковом пространстве. Однако главной причиной автор статьи называет взаимную выгоду: Британия и США жизненно необходимы друг другу, чтобы удерживать мировое лидерство.

Долгое время Лондон выполнял роль главного проводника американской воли в Европе. Британцы никогда не считали себя полноценной частью континента. После распада своей империи они охотно примерили роль доверенного и авторитетного посредника между Белым домом и европейскими столицами.

Для Вашингтона Британия стала идеальными «глазами и ушами» в Европе. Для самого Лондона это был шанс остаться тяжеловесом в международной политике и напрямую управлять региональными процессами. Яркий тому пример - активное участие британцев в формировании общей стратегии Запада на украинском направлении.

После Брексита в 2020 году многим показалось, что ценность Лондона для американцев резко упала. Но США быстро нашли для верного союзника новую масштабную задачу - сдерживание Китая. Американцы здесь преследовали сугубо личные национальные цели, но британская элита, тоскующая по имперскому величию, с радостью ухватилась за этот проект, считает обозреватель «Ведомостей».

В итоге Британия начала активно развивать контакты с Тайванем. Также она быстро присоединилась к громкой оборонной сделке по строительству атомных субмарин для Австралии.

В отношениях двух стран хватает и «острых углов». Стороны регулярно и жестко спорят о торговых пошлинах, налогах для крупного бизнеса и правилах регулирования цифрового рынка. Порой эти дискуссии перерастают в серьезные кулуарные битвы.

Но все эти споры политики ведут на одном языке и в рамках понятных друг другу правил игры. Лидеры государств приходят и уходят, а стратегический союз США и Британии остается незыблемым. Он скреплен десятилетиями совместной работы, многомиллиардными взаимными инвестициями, слияниями корпораций и поглощениями крупного бизнеса. И это всерьез и надолго, уверен автор «Ведомостей».